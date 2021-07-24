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"Идут очень бурные процессы": писатель Быков заявил, что Путина поддерживают лишь 5% россиян

  54   0 24.07.2021, 10:01 | Новости, Мир
"Идут очень бурные процессы": писатель Быков заявил, что Путина поддерживают лишь 5% россиян

Ярых сторонников Путина - 5%, говорит Быков / Reuters

Курс действующего президента РФ Владимира Путина сейчас поддерживают всего 5% граждан России, столько же у него и противников. Большинство россиян - 90% - "просто занимаются своими делами".

Об этом заявил российский писатель Дмитрий Быков, которого ФСБ могла отравить веществом типа "Новичок", в эфире канала "Украина 24", информирует УНИАН.

"Мне кажется, что представление о России как о стране рабской - это представление глубоко ложное. Потому что под некоторой коркой, покрывающей российскую поверхность, идут очень бурные, очень быстрые и неоднозначные процессы, иногда взаимоисключающие. И вы лучше меня знаете, какая дистанция существует между народом и властью, какая огромная воздушная подушка. То есть внешний конформизм никого не должен убеждать", - сказал Быков.

Говоря о том, из кого состоит современное российское общество, писатель отметил: "На 5% - из ярых лоялистов, еще на 5% - из ярых либералов, и на 90% из тех, которые ждут, что получится, которые занимаются своими делами, в разной степени откупаясь от государства - кто-то взятками, кто-то молчанием, кто-то конформизмом. Но это именно откуп, и во многой степени инерция".

Отравление Быкова: что известно

  • 16 апреля 2019 года в Уфе, куда Дмитрий Быков приехал выступать с лекцией, он был госпитализирован. В больнице у Быкова начался отёк мозга, он был введён в медикаментозную кому.
  • В ночь на 19 апреля Быков спецбортом был доставлен в Москву и помещён в НИИ имени Бурденко, оставаясь в стабильно тяжёлом состоянии.
  • 21 апреля в связи с улучшением самочувствия Быков был переведён на самостоятельное дыхание.
  • 25 апреля, выступая в программе "Один", записанной для радио "Эхо Москвы" ещё в больнице, Быков назвал причиной своей госпитализации отравление.
  • В совместном расследовании исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider говорится, что Быкова могли отравить сотрудники ФСБ России во время его поездки в Новосибирск в 2019 году веществом нервно-паралитического действия, к которым относится "Новичок". О расследовании стало известно в июне 2021 года.

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