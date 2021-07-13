Байден збирається обговорити "Північний потік-2" з Меркель, – Псакі

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден обговорить з канцлером Німеччини Ангелою Меркель проєкт "Північний потік-2" вже на цьому тижні. Також буде обговорене питання кібератак.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому, інформує UAINFO.org.

"Ну, це, безумовно, буде частиною обговорення. Ми як і раніше вважаємо, що це погана угода і в неї залучені глобальні проблеми. Але я не збираюся вам пророкувати результат зустрічі", - сказала Псакі.

Вона додала, що візит німецького канцлера підтвердить "глибокі і міцні двосторонні зв'язки" між країнами. "Цей далекоглядний візит буде присвячений нашому міцному партнерству в рішенні загальних глобальних проблем і визначить області для подальшого зміцнення співпраці в найближчі місяці і роки", - підсумувала прес-секретар.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб обговорити реалізацію російського "Північного потоку-2" на зустрічі в нормандському форматі, оскільки газопровід впливає на безпеку країни. За словами глави України, це - "велика загроза, що вміло ховається під маскою економічного проєкту".

З такими заявами політик виступив у понеділок, 12 липня, на спільній з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустрічі з представниками ЗМІ в Берліні за підсумками переговорів.

Обозреватель