ВВС: Чи захопить "Талібан" Афганістан?

Президент США Джо Байден виступив на захист свого рішення вивести американські війська з Афганістану, пише ВВС.

Таку заяву американський лідер зробив на тлі значних успіхів радикального ісламістського руху "Талібан", яке завойовує нові території і змушує афганських військових тікати.

Байден повідомив, що американська військова операція в Афганістані буде завершена 31 серпня.

За словами президента, військові вже давно виконали початкову мету вторгнення: знищити терористичну групу "Аль-Каїда", відповідальну за напад на США 11 вересня 2001 року, і запобігти подібним атаки в майбутньому.

Голова Білого дому підкреслив, що місію американських військових не можна вважати завершеною, але при цьому заявив: "Ми вирішили ці завдання, саме тому ми туди приходили. Нашим завданням в Афганістані не було будівництво держави. Тільки афганський народ має право і відповідальність визначати своє майбутнє і вирішувати, як управляти своєю країною".

Останні опитування громадської думки показують, що більшість населення США виступає за виведення військ з Афганістану.

Ця війна стала найдовшим військовим конфліктом за участю США в історії. Американська армія перебуває в Афганістані вже близько 20 років.

При цьому Байден відкинув твердження, що після відведення західних військ перемога "Талібану" неминуча, заявивши, що в ісламістів є тільки близько 75 тис. озброєних прихильників, в той час, як сили безпеки Афганістану - це 300 тис. людей.

Що буде далі?

Останні заяви Байдена про виведення військ з Афганістану стали продовженням його позиції на посаді віцепрезидента США, а до цього сенатора, пише дипломатичний кореспондент ВВС Ліз Дюсет.

Ось її аналіз:

"Байден усіма силами хотів підкреслити, що підтримку Афганістану продовжать, але навіть більший акцент він зробив на тому, що афганські політики і сили безпеки цілком здатні самі запобігти захопленню влади талібами. "Чи зроблять вони це? "- запитав президент.

Саме це питання постійно ставлять афганці, поки в Кабулі панує хаос і ворожнеча, а "Талібан" не припиняє драматичний наступ у регіонах.

Як президент, відомий звичаєм уважно вивчати всі можливі сценарії, він чітко заявив: вкрай малоймовірно, що в Афганістані з'явиться уряд національної єдності. І США не можуть - або навіть не повинні - робити щось у разі падіння Кабула. Це завдання мають виконувати самі афганці і сусідні з нею країни".

При цьому експерти називають падіння уряду Афганістану цілком ймовірним.

Британський генерал Нік Картер, який очолює генеральний штаб Великої Британії і командує сухопутними військами, описав останні новини з Афганістану як "досить похмурі" і заявив, що падіння уряду в Кабулі без підтримки іноземних військ є "цілком імовірним". Його цитує агентство Reuters.

За словами Картера, в країні може повторитися громадянська війна 1990-х, коли "з'являється культура польових командирів і деякі важливі інститути, такі як сили безпеки, діляться за етнічними чи племінним принципом".

"Якщо це станеться, то я думаю, що" Талібан "буде контролювати частину країни", - вважає глава британського генштабу.