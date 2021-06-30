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"Вирус вышел из-под контроля": от Йоханнесбурга до Джакарты Дельта-штамм сеет хаос – The Telegraph

  26   0 30.06.2021, 23:59 | Новости, Мир
"Вирус вышел из-под контроля": от Йоханнесбурга до Джакарты Дельта-штамм сеет хаос – The Telegraph

Пока западные страны постепенно ослабляют ограничения, а британские семьи бронируют долгожданный летний отпуск, штамм «Дельта» ставит системы здравоохранения по всему миру на колени.

Об этом пишет The Telegraph, информирует UAINFO.org.   

Этот вариант поначалу свирепствовал лишь в Индии, но к сегодняшнему дню выявлен уже в 92 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний момент это самый контагиозный штамм изо всех выявленных.

От Йоханнесбурга и Кампалы до Джакарты и Москвы последствия «Дельты» налицо: в резких скачках наспех начерченных графиков и в судорожных вздохах умирающих.

Доктора из Южной Африки полагали, что худшее уже позади. Согласно исследованию Южноафриканского совета медицинских исследований и Кейптаунского университета, в ходе пандемии страна уже пострадала от двух разрушительных волн коронавируса, в результате чего избыточная смертность составила 173 000.

Но теперь на самую промышленно развитую страну Африки обрушилась третья волна в два с половиной раза сильнее первых двух: каждые 24 часа регистрируется от 15 000 до 17 500 новых случаев заболевания.

Как показало исследование генетической лаборатории мирового класса «Крисп» в Дурбане, на штамм «Дельта» приходится порядка 70% случаев в северо-восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал.

«Поражение дельта-штаммом мы обнаружили в прошлую пятницу вечером, а в субботу утром проинформировали политиков», — рассказал глава исследовательской группы доктор Ричард Исселлс.

В своем воскресном выступлении президент Сирил Рамафоса ввел карантин в провинции Гаутенг, изолировав находящуюся на ее территории экономическую столицу ЮАР Йоханнесбург и около четверти населения от остальной части страны и процитировав при этом Нельсона Манделу.

«Давайте соберем все наши запасы мужества и будем твердо стоять до тех пор, пока эта волна не схлынет. Мы уже всходили на горы — нам покорится и эта гора», — торжественно объявил Рамафоса.

Хотя в ЮАР проводят больше тестов, чем в любой стране Африки южнее пустыни Сахара, очевидно, что ситуация в других странах не лучше.

В соседних Зимбабве, Намибии и Мозамбике число госпитализаций и смертей тоже подскочило. В Замбии в полутора тысячах километрах к северу переполнены морги. Уганду и Кению, которых пандемия, казалось, обошла стороной, тоже захлестнуло волнами «Дельты».

Поскольку богатые страны закупили вакцин гораздо больше, чем требуется, запасы ряда африканских правительств уже истощились. В Африке уровень вакцинации составляет два человека на 100 — по сравнению с 68 на 100 в странах с высоким уровнем дохода вроде Великобритании и Израиля.

«Мне в WhatsApp пишут со всей Африки — шлют фотографии, как люди на больничных койках задыхаются без кислорода и корчатся на полу в больницах Замбии, Уганды и Южной Африки», — сказал сопредседатель Альянса по доставке вакцин Африканского союза доктор Айоаде Алакиджа.

«В странах с более ограниченными возможностями этот диагноз даже не ставится, поэтому люди гибнут от „странных» болезней. Это катастрофа, ситуация вышла из-под контроля. Мы предупреждали, что это произойдет, буквально кричали об этом с крыш до изнеможения, пока я устал от собственного голоса. Но нет».

«Наша жизнь в буквальном смысле слова в руках стран „Большой восьмерки» и „Двадцатки». Гибель африканцев от коронавируса отныне на их совести. Вакцин не хватает», — сказал доктор Алакиджа.

В России  наблюдается крупнейший рост числа заболевших с весны прошлого года, и московские власти винят в этом штамм «Дельта».

Российская столица первой приняла удар в начале этого месяца, и городские власти относят к новому штамму до 90% новых заражений.

«Ситуация с коронавирусом по-прежнему крайне тяжелая. Мы имеем дело с новым, более заразным штаммом, очень смертоносным», — заявил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Денис Проценко, главный врач крупнейшей московской коронавирусной больницы, предостерег ранее в этом месяце, что новые пациенты и госпитализированные за несколько месяцев до прихода нового штамма не реагируют на лечение.

В понедельник утром Москва зарегистрировала новый рекорд — 124 смертельных случая за сутки, почти вдвое выше пиковых показателей второй волны этой зимой.

В понедельник Россия сообщила о 21 650 новых случаях, причем более 7 000 из них приходится на Москву. На сегодняшний момент столица принимает по 2 000 госпитализаций в сутки, это тоже рекордный показатель.Россия одной из первых разработала собственную вакцину: препараты доступны с конца декабря, но из-за глубоко въевшегося недоверия россиян к правительству темпы вакцинации крайне низки.

Тем не менее, вводить обязательную вакцинацию по всей стране, где царят антипрививочные настроения, Кремль опасается.

Президент России Владимир Путин во всеуслышание поддержал кампанию вакцинации, но самым стойким ее сторонником он не был. В начале этого года российский лидер наконец-то привился и сам. Но почему-то публиковать фотографии или видео этого процесса его администрация отказалась — сославшись на то, что Путин не желает съемок такого рода. Так вот, мы никогда не поверим, что Путин, который редко упускает возможность попозировать перед камерами в образе мачо, якобы просто не желает чрезмерной огласки.

Штамм «Дельта» уже захлестнул новой волной всю Азию от Бангкока до Бангладеш. Сильнее всех в Юго-Восточной Азии пострадала Индонезия, ее система здравоохранения перегружена тяжелее всего.

В воскресенье в стране был зафиксирован пятый рекорд заболеваемости подряд: более 21 000 человек дали за сутки.

«Если не будет твердого вмешательства, мы пойдем по пути Индии», — сказал глава рабочей группы Индонезийской медицинской ассоциации доктор Адиб Хумаиди.

На сегодняшний день больничные койки в 24 округах и городах Индонезии заполнены на 90%, а в некоторых районах отделения реанимации переполнены.

Заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Чарльз Хонорис, и министр здравоохранения Буди Гунади Садикин требуют ужесточить контроль — особенно на острове Ява, где проживает более половины населения 270-миллионного населения страны.

Кривая заболевших Индонезии напоминает индийскую в апреле — «строго вертикальную линию», сказал Чарльз в интервью «Стрейтс таймс» (The Straits Times). Общее количество случаев коронавируса в стране перевалило за два миллиона, а общее число погибших превысило 57 000.​​​

Сильнее всех страдают врачи и медики на передовой. Только с начала июня скончалось 30 врачей, а всего с начала пандемии — 401, причем 14 из них прошли полную вакцинацию.

В этом месяце выяснилось, что коронавирусом заразилось более 300 полностью привитых врачей и фельдшеров на острове Ява, эпицентре вспышки.

Это вызвало вопросы насчет эффективности китайской вакцины «Синовак», основного препарата индонезийской программы вакцинации.

С появлением новых штаммов вирус выходит из-под контроля и становится ясно, что до конца пандемии еще долго.

«В том, что вирус вытворяет, ничего удивительного нет, потому что мы самообольщаемся и недооцениваем его», — говорит доктор Исселлс из Дурбана.

The Telegraph

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