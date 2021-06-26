Разведка США заявила о возможной угрозе НЛО, - СМИ

Документ отмечает 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. Наблюдавшиеся объекты, по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики.

В докладе национальной разведки США говорится, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает РИА Новости.

"Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством", - говорится в документе.

Разведчики утверждают, что угрозу, в частности, представляют неопознанные воздушные явления, представляющие собой платформы сбора информации иностранных противников. Их беспокойство вызывают также возможные свидетельства, указывающие на то, что противник мог разработать "прорывную или революционную технологию".

Доклад отмечает 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом однозначных выводов о природе этих явлений нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства, отмечается в докладе.

При этом разведка отдельно подчеркивает, что некоторые наблюдавшиеся объекты, по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики.

Пентагон при содействии Офиса директора национальной разведки провел анализ и не нашел данных о том, чтобы НЛО были продвинутыми технологиями вероятных земных противников, но и не исключил этого.

Также в докладе говорится, что понимание НЛО могут затруднять социокультурные стереотипы и недостатки технологий наблюдения. Улучшению восприятия этих явлений могут поспособствовать "последовательная консолидация сообщений по всему федеральному правительству, стандартизированные методы отчетности, улучшение сбора информации и анализа, а также отлаженный процесс проверки всех подобных сообщений", считают авторы документа.

Это первый за полвека доклад об НЛО, который разведка США выпускает по запросу Конгресса.

korrespondent.net