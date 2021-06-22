В США авианосец проверили 18-тонной бомбой (видео)

Испытания прочности Джеральда Форда прошли в Атлантическом океане в 161 километре от побережья Флориды.

Американские военнослужащие устроили взрыв у берегов Флориды, чтобы проверить на прочность конструкцию авианосца Джеральд Форд (CVN 78), сообщила пресс-слжбу Минобороны США.

Испытания прошли в Атлантическом океане в 161 километре от побережья. Заряд бомбы массой более 18 тонн вызывл взрыв, сопоставимый по мощности с землетрясением магнитудой 3,9, заявили в Геологической службе США.

ВМФ США сообщил, что авианосец успешно выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу таких бомб и свою эффективность в условиях боя.

Военные также заверили, что испытания соответствовали требования по воздействию на окружающую среду и проводились с учетом путей миграции морской флоры и фауны в этом районе океана.

korrespondent.net

