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Новые санкции против Беларуси введут против 86 лиц и компаний, - Боррель

  6   0 21.06.2021, 13:04 | Новости, Мир
Новые санкции против Беларуси введут против 86 лиц и компаний, - Боррель

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел планирует утвердить четвертый пакет санкций. Он каснется 86 лиц и компаний.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС, пишет ТАСС.

"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Беларуси. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сказал он.

Кроме того, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу пояснил, что ЕС примет санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".

По словам Борреля, экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него.

Экономические санкции ЕС против Белоруссии будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях, по словам Борреля, говорить рано.

Ранее сообщалось, что 18 июня Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси.

Также послы стран Европейского союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В него попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Официальное решение будет опубликовано 21 июня.

rbc.ua

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