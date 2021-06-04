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У Киргизстані п'яний водій протаранив кортеж президента: є загиблий

  20   0 04.06.2021, 21:05 | Новости, Мир
У Киргизстані п'яний водій протаранив кортеж президента: є загиблий

У Киргизстані п'яний водій протаранив кортеж президента Садира Жапарова.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу глави держави, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

Кортеж президента Киргизії Садира Жапарова потрапив у ДТП в районі озера Іссик-Куле.

За даними прес-служби, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості врізався в одну з машин кортежу, де знаходилися супроводжуючі Жапарова і співробітники спецслужб. Вони отримали важкі травми, один помер до приїзду лікарів.

Сам Жапаров в результаті інциденту не постраждав, бо знаходився в іншому автомобілі.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані", - заявили в прес-службі. 

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