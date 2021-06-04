Провал КГБ Беларуси с интервью Протасевича: палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста – Бутусов

"Роман Протасевич дает сейчас «добровольное интервью» беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу.

А журналистка Татьяна Безрук увидела деталь, которая показывает, как Протасевича «готовили» к интервью и выбивали показания - КГБ не заметило, что запястья Протасевича искалечены тугими наручниками, руки опухшие, и эти страшные руки попали в кадр. Это один из видов пыток, когда руки немеют и теряют чувствительность, и это явно не все, что с ним делают", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман с такими руками так старательно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим.

Вот эти руки - это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа. За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции", - завершает Бутусов.