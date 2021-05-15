В ЕС назвали российский список "недружественных стран" очередным шагом к эскалации

Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия. Дипломат выразил солидарность с Чехией.

Об этом Мишель написал в своем Twitter.

Он отметил, что такой шаг России подрывает дипломатические отношения.

"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия", является еще одним шагом к эскалации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию", - написал Мишель.

Напомним, вчера правительство Российской Федерации утвердил список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.

Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как оказался связи российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетике в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.