Стомахин: КаРФаген должен быть разрушен!

Миновал очередной шабаш победобесия. 76 лет исполнилось победе красного сталинского фашизма над гитлеровской Германией, а заодно и над собственным народом, пишет Борис Стомахин, информирует UAINFO.org.

Русские по сей день отделяют, обособляют "свою" Вторую мировую от общемировой, упорно именуя ее "Великой Отечественной". Что же в ней было такого великого? Сдача советскими властями на произвол судьбы миллионов своих пленных, не получавших в плену никакой помощи, а по возвращении в СССР прямиком отправляемых целыми эшелонами в ГУЛАГ? Или заградотряды? Или зверства СМЕРШа? Или "котлы", в которые немцы мигом загнали летом 1941 года "непобедимую и легендарную", после десяти лет сталинского хвастовства "малой кровью на территории противника" взяв Минск за три дня? Или намеренная - чтобы легче было двигать собственные танки на захват всей Европы - ликвидация мощной линии укреплений вдоль всей старой (до 1939 г.) западной границы СССР? А может быть, чудовищная и преступная депортация как раз в этот период кавказских народов, калмыков, крымских татар - депортация, уполовинившая их численность и поэтому равная настоящему спланированному геноциду?..

"...Где победу в войне над собой отмечает народ" - точнее Талькова об этой "ВОВ" и об этой, трепетно отмечаемой до сих пор в России "победе" 9 мая и не скажешь.

А ведь был уже и опыт Первой мировой. Самым правильным решением для совка, силой мобилизованного на фронт и вынужденного осенью 1941 года драпать вместе со всей "непобедимой и легендарной", было бы: перестрелять всех командиров и комиссаров, штык в землю - и по домам! Именно так, как учил их еще в 1917-м их же "великий Ленин".

Ибо за что тут было воевать, на этой чужой войне, нормальному человеку? "За то, какие в мире будут концлагеря - красные или коричневые" (Буковский)? За победу "своей" тирании над чужой, полностью с нее скопированной? За победу Сталина над его вчерашним дружком Гитлером, за которого он поднимал тосты еще в конце 1940-го? Так ведь давно известно, что когда паны дерутся, у холопов чубы трещат, и не надо давать этим панам себя использовать...

"Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстояли - и мы ее потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача", - говорит в 1949 году один из героев Солженицына. И он абсолютно прав. Так что же было делать тем солдатам в окопах "Великой Отечественной"? Писать записки "в случае гибели прошу считать коммунистом" перед боем? Вопить в помрачении сознания: "За родину, за Сталина!"? Или все-таки - отказываться воевать за власть своего тирана и разбегаться с фронта по домам, сметая все преграды, вешая всех командиров и смершевцев, пытающихся их остановить?..

Конец 80-х годов ХХ века обрушил практически все фундаментальные коммунистические мифы - о "пролетариате", "классовой борьбе", "социализме", "коммунизме", о "революции" 1917 г. и т.д. О "победе" 1945 года тоже была тогда же сказана вся правда: что это была не "великая отечественная", а всего лишь схватка двух тоталитарных режимов; что гитлеровский режим был выстроен по советским образцам; что советские рабы сражались в той войне не "за родину", как им вдалбливали политруки, а за ГУЛАГ, за людоедский сталинский режим, за то, чтобы их рабовладельца не одолел другой, соседний рабовладелец; что их победа означала выживание и спасение сталинизма - возможно, несчастье куда худшее, чем гипотетическая победа Гитлера; что народам Европы орда краснозвездных орков, хлынувшая туда в начале 1945 года, принесла отнюдь не "освобождение", а лишь новое порабощение, оккупацию и тоталитарные режимы почти на полвека, раскол на два лагеря, а Германии - еще и территориальный раскол.

Да и внутри СССР... Тотальная депортация крымских татар, едва только большевистская власть вернулась в Крым. Аналогично - депортация чеченцев и ингушей, только на 3 месяца раньше. Многосоттысячные депортации 1949 года в Сибирь из Литвы, Латвии, Эстонии. Миллионы расстрелянных и высланных украинцев - с 1944-го, как только красные пришли опять. Большая волна "повторников" конца 40-х - начала 50-х - тех, кто отсидел в 1937-1939 свою "десятку", выжил, вышел - и вскоре был посажен опять, только за то, по сути, что уже сидел, уже клейменый, меченый. "Так вот она, ваша победа?"...

Вся эта правда ничуть не потускнела со времен советской перестройки - но сегодня в России за нее уже полагается до 5 лет лагерей!

Миф "победы над фашизмом" оказался единственным, сумевшим - к большому сожалению - выжить в годы перестройки конца 80-х и свободы начала 90-х, хотя и вышел он из этих передряг изрядно потрепанным. С всё более очевидным крахом либеральных реформ и надежд на превращение России в "нормальную европейскую страну", цивилизованное демократическое государство (эти надежды и не могли сбыться из-за имманентных свойств самой России как цивилизации) - все громче и громче год от года стали звучать барабаны парадов и фанфары "великой победы" каждое 9 мая.

То, что в России со все большей и большей помпезностью из года в год празднуют 9 мая - это не день "победы над фашизмом". Это день победы одного фашизма над другим. Красный фашизм, который был в сто раз хуже и убивал без всякой жалости собственный народ, победил гитлеровский нацизм, непоправимо запятнавший себя Холокостом...

Советы создали, вырастили, выпестовали гитлеровский режим, дали ему, что называется, "путевку в жизнь". Именно раскол социал-демократии и коммунистов Германии, организованный Сталиным, дал вообще возможность гитлеровской партии победить на выборах в 33-м. Сталин сознательно готовил и создавал агрессивную нацистскую Германию, чтобы она, согласно аппетитам ее фюрера, захватила бы сперва Европу - а сталинская Россия потом выступила бы "освободителем" Европы от Гитлера и захватила бы ее уже под свой контроль. За многие месяцы до 22.06.1941 Сталин готовил собственное нападение на Германию - "освободительный поход в Европу" в июле 1941-го - и бывший друг и союзник просто вынужден был нанести упреждающий удар...

То, как Советы между двумя мировыми войнами вооружали и обучали у себя Вермахт, запрещенный Версальским договором, - это вообще отдельная песня. Название сборника документов на эту тему, изданного стотысячным тиражом в 1992 году в Москве, говорит само за себя: "Фашистский меч ковался в СССР".

То есть Сталин, СССР и большевизм не только делят с гитлеровским рейхом полную ответственность за развязывание II Мировой войны - красная сталинская Москва несет еще и всю ответственность за само возникновение в Германии гитлеровского режима, за его приход к власти и все последующее - Холокост, концлагеря, оккупацию и т.д. На Сталине, большевистском руководстве, на СССР и его сегодняшней правопреемнице - РФ - лежит, таким образом, вся полнота ответственности за трагедии народов Европы и СССР, пережитые в ХХ веке: голод, войны, геноцид, немецкие и советские концлагеря, десятилетия иностранной оккупации...

Именно поэтому и штампует сегодня путинская Госдума всё новые и новые законы, строго-настрого запрещающие сравнивать и уравнивать советский коммунизм и немецкий нацизм. "Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны", еще большее ужесточение статьи УК за "реабилитацию нацизма", статья за "оскорбление ветеранов"... Потому что слишком, слишком очевидно: сталинизм и нацизм - близнецы-братья! И любое произнесение этой очевидной вещи вслух - табуируется, объявляется "реабилитацией нацизма" и оскорблением "ветеранов" заградотрядов...

"Оба хуже". Праздновать такую "победу" есть кощунство и мерзость. Пляски на костях тех, кто умер в ГУЛАГе, в лагерях Колымы, Воркуты, Джезказгана; на крови тех, кого расстреляли на фронте смершевцы или кого прямо в тюремной камере убивали летом 1941-го выстрелом в голову энкавэдэшники - чтобы не дать приближающимся немецким частям освободить "врагов народа". В набор же сегодняшних пропагандистских агиток "Я помню, я горжусь" не входят почему-то ни кадры совместного советско-немецкого парада в Бресте в 1939 году, ни глава Совнаркома СССР Молотов, поднимающий в Берлине в 1940-м тост за Гитлера...

Каждый празднующий эту "победу" красного фашизма над коричневым - становится, таким образом, соучастником преступлений сталинизма. Красные и черно-рыжие портянки, вместе с портретами Сталина развешиваемые по городам России, свидетельствуют и в этом году, как всегда, только об одном: Россия - страна рабов. Ветераны заградотрядов, бренча медальками, маршируют по Красной площади. Потомки рабов, воевавших за власть своих рабовладельцев в 1941-45, поддерживают рабовладельцев и сегодня. Власть прекрасно знает и цинично использует рабскую сущность своего "народа" для увеличения своей популярности: спрос рождает предложение. Только неисправимые, генетические рабы могут праздновать эту чудовищную победу сталинских палачей, смершевцев, политруков и заградотрядовцев.

"Праздник" на костях миллионов ГУЛАГовских зэков. На трупах миллионов умерших от голода украинских крестьян, - и до, в 1932-33, и после, в 1946-47. "Победа" 1945-го спасла режим Голодомора и обеспечила ему возможность повторения пройденного. Дальше были и "борьба с космополитизмом", и массовые депортации из стран Балтии, и волна "повторников" 1948-50 гг., и "дело врачей"... И то же самое, уже упомянутое - еще до "победы", в 1943-44 годах - варварское выселение целых народов с Кавказа и из Крыма, ставшее, по сути, актом геноцида, - до места ссылки доезжало обычно не больше половины выселенных... Лагеря, расстрелы, депортации, ямы с трупами, находимые при раскопках в занятых немцами городах...

Кровавыми палачами были и те, и другие. Но победа одних палачей над другими - вовсе не повод для торжеств. Ни суд над КПСС, ни люстрация для палачей и стукачей ЧК - НКВД - КГБ, ни подлинная "десталинизация" (невозможная без декоммунизации страны, официально в 1991 году объявившей себя правопреемницей СССР, т.е. без отказа от этой правопреемственности) никогда не были проведены в России. Население активно и в массовом порядке поддерживает чекистские власти в придании "дню победы" значения главного идеологического праздника страны, а событиям мая 1945 года - статуса основополагающего, стержневого мифа всей идеологии нынешней российской государственности. (Государственности, не имеющей, между прочим, после крушения коммунизма и вскрытия всей страшной правды о преступлениях СССР вообще никакого права на существование.) Достаточно посмотреть фотографии в интернете: с каким энтузиазмом и как массово эти пропившие все свои мозги идиоты - рядовые "россияне" - обряжают своих детсадовского возраста детишек в советскую военную форму 40-х годов.

Что ж, остается лишь надеяться, что их дети, которых им так не терпится отправить солдатами на очередную путинскую войну за возрождение СССР, будут возвращаться к ним "грузом 200", как возвращались в свое время из Ичкерии, а потом - из Украины. Поделом! Ведь если в начале спектакля на стене висит ружье - то в его конце оно непременно должно выстрелить...

"Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средства достижения истины превращается в саму истину", - пророчески писал Фазиль Искандер в "Кроликах и удавах". Изначальная-то их "истина" - коммунизм - давно была потеряна, и на смену ей они нашли другую - примитивное имперство, проросшее и сквозь коммунизм уже в 30-е годы, а ныне явленное, так сказать, в химически чистом виде. С приходом КГБ к власти в 2000 году все доводы разума, совести и исторической правды были окончательно смыты чудовищной волной имперского реваншизма и великодержавного шовинизма. Победобесие стало официальной идеологией нового чекистского православного рейха - несущей конструкцией, главной идеологической подпоркой режима, его основным сакральным мифом, на котором и поныне держится вся путинщина.

Все очень просто. РФ, как известно, официально провозгласила себя правопреемницей СССР, т.е. отвечает не только за свои собственные преступления (геноцид чеченцев, нападения на Грузию и Украину, аншлюс Абхазии, Самачабло, Крыма, политические убийства за границей и пр. и пр.), но и за советские (от красного террора 1918 г. и голодомора украинцев 1932-33 гг. - до психиатрического террора против диссидентов и вторжения в Афганистан в 70-80-е гг.). И вот, стоит только кому-нибудь из честных, не потерявших совесть людей в мире напомнить русским людоедам их преступления и поставить вслух вопрос, имеет ли право на существование такое государство, запятнанное столькими преступлениями и упорно не желающее в них каяться, из века в век живущее лишь агрессией против соседей, захватами чужих земель (уже на наших глазах, совсем недавно - Крым!) и тотальным террором против всех оппонентов, как на своей территории, так и в мире (от Троцкого до Березовского), как тотчас из рукава вытаскивается главный козырь кремлевских шулеров и лубянских заплечных дел мастеров:

- А зато мы, мол, спасли мир от фашизма!!!

И стоит только кому-нибудь напомнить, что и до сих пор Россия незаконно удерживает целый ряд территорий других стран, захваченных в конце WW2 - хотя бы те же Курильские острова как самый яркий пример, - как раздаются голоса московских реваншистов, что, мол, захват Сталиным этих территорий признали тогда же, в 1945-м, Черчилль и Рузвельт/Трумэн на соответствующей международной конференции - а потому, дескать, эти острова и прочие земли теперь "наши" на веки вечные...

Пора положить этому конец!

Надо решительно выбить из-под преступного российского государства и путинского режима эту основную подпорку - миф о России (СССР) как "спасительнице" и "освободительнице" 1945 года. Разоблачение этой глобальной лжи, отмена вечной "антифашистской" индульгенции, вскрытие правды о "советском народе" как исконных, извечных рабах, по приказу и под руководством своего извечного диктаторского, тоталитарного, садистского государства несущего миру не освобождение, а закабаление, рабство, деградацию и геноцид - важнейший способ добиться скорейшей ликвидации кровавой путинщины и самого государства рабов и рабовладельцев.

Как и разоблачение чудовищного, омерзительного лицемерия помпезных праздников "победы" над тем самым Гитлером, которого в 20-е годы именно Советы вырастили, выпестовали, до самого 22.06.1941 с ним дружили, поддерживали, снабжали всем необходимым, проводили с его армией совместный парад в Бресте в честь раздела Польши - а потом воевали с ним методом "заваливания трупами", при соотношении потерь 1:10.

...А ведь их Сталин - уже после своей "победы" - в знаменитом глумливом тосте "за терпение русского народа" коротко и ясно изложил, ЧТО должен был бы сделать в 1941 году, когда немцы стояли под Москвой, НОРМАЛЬНЫЙ народ. Не рабы, не потомки крепостных, а свободные люди. А именно: свергнуть сталинскую тиранию, поставить другое правительство, которое заключило бы с немцами мир и обеспечило бы своему народу нормальную жизнь.

Более того, именно большевистские же лозунги времен Первой мировой войны четко и ясно определяли, ЧТО надо было делать русским во время Второй, будь они нормальным народом, а не рабами. Собственно, это же самое и делать. Лозунги поражения собственного правительства, "главный враг - в собственной стране" - были в 41-м, после 25 лет террора, геноцида, раскулачиваний, каторжных лагерей и массовых ссылок и высылок, куда более актуальны, чем в 1914-17. Надо было свергать власть коммунистов, а не защищать ее.

Главная трагедия - это судьба "малых" европейских народов, попавших как между молотом и наковальней в клещи сталинско-гитлеровской борьбы за мировое господство. Украинцы, беларусы, литовцы, латыши, эстонцы, венгры, румыны, поляки... Эта смертельная схватка двух крокодилов разыгрывалась на их землях, и именно для этих народов 9 мая 1945 года оказалось самой трагической датой в их истории - датой восстановления советской оккупации и начала жесточайшего террора против целых наций.

Несмываемым позором покрыли себя западные демократии - Англия и Америка, помогая ордам рабов в 1941 г. спасать сталинский режим от краха, а в 1944-45 - уже захватывать Европу, устанавливать на половине континента тоталитарные режимы на полстолетия. Позор Запада начался еще с момента официального признания большевистского режима (1933 год для США), достиг апогея в WW2 - и продолжается по сей день, когда Запад, начиная с Соединенных Штатов Америки, ПОЗВОЛИЛ Москве захватить Крым и устроить агрессию в Восточной Украине...

"В слове "победа" мне слышится торжествующий топот дураков", - писал Фазиль Искандер. Грандиозной московской лжи о "великой победе" должен быть положен конец! Десакрализация их "победы" - вот задача задач для НАСТОЯЩЕЙ оппозиции. Победобесие должно быть разоблачено и отброшено - и с ним рухнет путинщина, держащаяся, повторимся, на нем как на главной идеологической подпорке. Каждый лагерный срок за произнесение вслух правды о WW2, за разоблачение "победителей" и "освободителей" как оккупантов, поработителей и карателей, как палачей Европы не лучше гитлеровских - будет ярчайшим свидетельством того, насколько разоблачение этого мифа опасно для существования агрессивно-рабской империи под названием РФ.

КаРФаген должен быть разрушен!

Борис СТОМАХИН