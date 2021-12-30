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Чому Венера залишається безлюдною, на відміну від Землі: вчені знайшли можливу причину

  5   0 30.12.2021, 12:11 | Новости, Общество
Чому Венера залишається безлюдною, на відміну від Землі: вчені знайшли можливу причину

Нове дослідження передбачає, що швидкі зіткнення речовини з протопланетного диска можуть пояснити, чому Земля придатна життя, а Венера - ні.

Як повідомляє SciTechDaily, вчені дійшли висновку, що сильні зіткнення з великою швидкістю в початковий період формування Венери призвели до того, що друга планета від Сонця, незважаючи на схожість із Землею, залишилася безлюдною, інформує Фокус.

Планети, відповідно до теорії, що існує, формуються з протопланетних дисків, які розташовані біля зірки-батька. Вони утворюються під час акреції чи нарощування речовини навколо ядра планети. У цей час протопланетні об'єкти різних розмірів стикаються один із одним, і планета нарощує свою масу. Деякі з таких об'єктів продовжують завдавати ударів по вже сформованому планетному об'єкту.

Удари протопланетних об'єктів і їхній уплив на Венеру

За словами Сімоне Марчі з Південно-західного науково-дослідного інституту зі штаб-квартирою в Сан-Антоніо, штат Техас, на початку існування Сонячної системи такі удари мали величезну силу та могли вплинути як на внутрішній устрій Венери, так і на її поверхню та атмосферу.

Під час попереднього дослідження вчені з'ясували, що в період останньої акреційної фази формування Венери, приблизно 4,5 - 4 млрд років тому, ударні об'єкти стикалися з планетою з більшою швидкістю, ніж це відбувалося на Землі. Вчені вважають, що швидкість деяких об'єктів становила щонайменше 30 км/с.

Моделювання руху частинок протопланетного об'єкта, що падають на планету, схожу на Венеру. Середнє та праве зображення показують Венеру через 1 годину та 11 годин після удару. Кольори показують температуру.[-]. Фото: SciTechDaily

Нове моделювання, яке створили вчені, показує, що подібні ударні об'єкти розплавили мантію Венери більше, ніж це сталося на нашій планеті. За словами Марчі, це вплинуло не лише на внутрішню структуру Венери, а й на структуру поверхні та склад атмосфери. Тому життя на Венері так і не з'явилося.

Сильніші удари змінили б не тільки Венеру, а й Землю

Учені навіть припустили, що якби удари були сильнішими, Венера могла б стати абсолютно не схожою на Землю та не бути кам'янистим об'єктом. Сильних зіткнень, імовірно, зазнала й Земля, але вони були значно меншої сили та швидкості, що призвело до різних шляхів розвитку двох схожих планет.

"Ці зіткнення в ранній історії Сонячної системи відіграли важливу роль у формуванні планет. Якби все пішло іншим шляхом, то життя на Землі так і не з'явилося б, і нас з вами не було б", - говорить Марчі.

Нагадуємо, що в результаті іншого дослідження вчені дійшли висновку, що мільярди років тому на Венері міг бути придатний для життя клімат.

Фокус

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