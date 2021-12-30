"Грошей немає": в Україні призупинилася розробка вітчизняної вакцини від коронавірусу

Розробка вітчизняної вакцини від коронавірусу призупинилася через брак фінансування.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів голова Інституту біології клітин НАНУ Андрій Сибірний, інформує UAINFO.org.

За його словами, група львівських учених повністю виконала план робіт: створення продуцентів (організми, здатні виробляти органічні речовини з неорганічних - ред.) вірусних білків на дріжджах, очищення білків і підтвердження їхньої високої імуногенності (поява антитіл у піддослідних тварин - ред.).

На наступному етапі, як зазначає академік Андрій Сибірний, розробникам потрібно було перевірити, чи захищають створені білки трансгенних мишей від смерті, яка може бути спровокована коронавірусною хворобою. Подібні дослідження планували проводити на території Польщі, оскільки в Україні немає необхідних лабораторій.

"Не вдалося (провести дослідження - ред.), оскільки Національний фонд досліджень України морочив нам голову пів року, але так і не дозволив переказати гроші в Польщу, хоча жодної заборони на це немає", - заявив голова Інституту НАНУ.

Головним недоліком проєкту створення вітчизняної вакцини від коронавірусу Андрій Сибірний назвав брак фінансування. Програма дослідження розробки була оцінена в 300 тисяч євро, проте для повноцінного створення препарату необхідні були мільйонні інвестиції від держави.

"Щоб зробити вакцину, треба досліджувати на великих тварин - ховрахах, приматах. Потрібні великі обсяги препаратів, потрібно інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв із МОЗ, вони кажуть: "Ми це не фінансуватимемо. Нехай Фонд (Нацфонд досліджень - ред.) цим займається". Це зависло (розробка вітчизняної вакцини - ред.). Був інтерес президента та прем'єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає", - продовжив учений.

Керівник Інституту НАНУ також не бачить перспектив створення вітчизняної вакцини від коронавірусу, проте вважає, що Україна потребує розробки власних препаратів.

Зазначимо, що про створення національного препарату від COVID-19 йшлося ще наприкінці 2020 року. Президент Володимир Зеленський у процесі інтерв'ю чотирьом телеканалам у жовтні анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу, розробка якої тривала протягом шести місяців.

Уже в квітні 2021 року голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявляв, що з бюджету на розробку української вакцини виділили 130 млн гривень. Нардеп також стверджував, що Кабмін знайде додаткове фінансування, якщо вченим вдасться створити препарат.

Уже в травні Інститут біології клітин НАНУ повідомив, що вчені розпочали створення української вакцини від коронавірусу на основі дріжджів. Розробку вітчизняного препарату планували завершити до кінця 2021 року.

"Вечірні Вісті"