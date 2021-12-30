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Микола Тищенко заявив, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом" (відео)

  10   0 30.12.2021, 10:02 | Новости, Общество
Микола Тищенко заявив, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом" (відео)

Тищенко заявив, що вакцинувався "ковідом" від коронавірусу

Заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом".

Про це нардеп заявив в ефірі програми "Світське життя", інформує Фокус.

Ведуча Катя Осадча зазначила, що Микола Тищенко майже щотижня потрапляє в гучний скандал.

У спілкуванні з нардепом журналістка згадала, як заступника голови фракції "Слуга народу" запідозрили в підробці сертифікату про вакцинацію, коли він продемонстрував документ у застосунку "Дія".

"Мене оббрехали. Коли я лаюся - я переходжу на російську... Мене намагаються завжди оббрехати, намагаються створити якийсь імідж... Це політичний вплив і тиск", - запевнив Микола Тищенко і заявив, що має справжній сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

За словами нардепа, він хворів на коронавірус і, будучи заступником голови президентської фракції, повинен бути прикладом для інших колег, тому в нього не може бути підроблених документів про проходження імунізації.

"Я хворів на ковід, потім я вакцинувався ковід...", - продовжив Микола Тищенко.

На подив ведучої Каті Осадчої нардеп виправився і заявив, що вакцинувався препаратом Pfizer.

 Микола Тищенко заявив, що вакцинувався "ковідом" 

Фокус

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