Россия переправила в Крым более 600 000 своих граждан, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия превращает в плацдарм оккупированный Крым. В то же время на оккупированный полуостров переселили более полумиллиона граждан России.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как рассказал Данилов, украинская разведка владеет информацией о 600 тысячах перевезенных из России в оккупированный Крым российских граждан.

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают - плацдарм, чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения", - сказал секретарь СНБО.