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Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев, - Bloomberg

  6   0 27.12.2021, 21:05 | Новости, Общество
Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев, - Bloomberg

Ученые Национального института здоровья США считают, что коронавирус может несколько месяцев оставаться в организме человека. В частности, вирус может пробираться за пределы дыхательной системы, например в мозг и сердце.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые провели исследование, в ходе которого было сделано 44 вскрытия тел умерших пациентов с коронавирусом, и обнаружили широкое распространение вируса. Среди этих пациентов были как те, кто болел тяжело, так и те, кто перенес коронавирус бессимптомно.

"Репликация вируса присутствовала во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования", - рассказали ученые в своей статье, которую отправили в журнал Nature.

Специалисты обнаружили присутствие коронавируса в мозге и сердце. Однако несмотря на широкое распространение коронавируса в организме, воспаление или непосредственные дегенеративные изменения в клетках за пределами легких были выражены слабо.

"Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может оставаться в организме в течение нескольких месяцев", - констатировали ученые, отметив, что вирус может быть в организме около 230 дней.

Как считают ученые, из-за столь значительного распространения вируса в организме, пациенты могут страдать постковидным синдромом, во время которого ощущаются последствия болезни для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

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