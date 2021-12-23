У Києві зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення, – НКРЕКУ

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) анонсувала підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для Києва та ще 45 водоканалів України.

Про це повідомляє акціонерне товариство "Київводоканал", інформує UAINFO.org.

Підвищення тарифів, яке настане наступного року, пов'язане з декількома факторами, серед яких:

збільшення витрат на електроенергію;

збільшення видатків на теплоенергію;

збільшення видатків на природний газ.

Також на ціноутворення послуг водоканалів вплинув підписаний Президентом України Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

У результаті вартість послуг підвищилася на 5 грн з урахуванням ПДВ та становитиме 30,38 грн за 1 кубометр, з яких централізоване водопостачання - 16,164 грн за 1 кубометр та централізоване водовідведення - 14,22 грн за 1 кубометр.

Нові тарифи на водопостачання. Інфографіка "Київводоканалу"

"Витрати на середньостатистичну сім'ю з 3 осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 25,37 грн за 1 кубометр, з них 13,344 грн за 1 кубометр, водовідведення - 12,036 грн за 1 кубометр.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд підписав меморандум з місцевою владою, за умовами якого забороняється збільшувати ціну газу, тепла та електроенергії, тому тарифи залишаться стабільними до кінця опалювального сезону.

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