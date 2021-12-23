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У трети украинцев, переболевших ковидом, нет антител — Минздрав

  6   0 23.12.2021, 03:23 | Новости, Общество
У трети украинцев, переболевших ковидом, нет антител — Минздрав

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что согласно исследованиям, у третьей части переболевших коронавирусом, могут отсутствовать антитела.

Это наблюдается у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

Об этом Кузин рассказал во время брифинга, информирует UAINFO.org.

«По данным исследований, у третьей части людей, переболевших COVID-19 в легкой форме, антитела к вирусу не обнаружены», — заявил главный санврач.

Также Кузин добавил, что люди, которые болели COVID-19, а потом вакцинировались, почти в 2,5 раза имеют более низкий риск снова заразиться коронавирусом.

Главный санврач рассказал, что уже более 13 млн людей получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс вакцинации.

Также он добавил, что новый штамм «Омикрон» распространяется намного быстрее, чем остальные штаммы, случаи болезни подтвердили уже больше, чем в 90 странах.

 

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