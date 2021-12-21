«У 2021 році Українському фонду соціальних інвестицій вдалося зробити багато корисних справ. І це надихає»

Українським фондом соціальних інвестицій наразі впроваджується кілька важливих проєктів. Вони, зокрема, стосуються створення житла для внутрішніх переселенців, ремонту шкіл, дитячих садків, медичних закладів та професійно-технічних училищ. Про основні результати їх виконання у 2021 році в інтерв'ю «ВВ» розповів виконавчий директор Фонду Андрій Лактіонов.

- Як у поточному році просувалися справи з облаштуванням житла для переселенців? Якою інформацією щодо цього Ви хотіли б поділитись з нашими читачами?

- Незважаючи на запровадження карантинних обмежень у зв'язку пандемією коронавірусу, у 2021 році ми продовжували динамічне впровадження проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ VI», головною метою якого є створення житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також підконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей за рахунок коштів, наданих Урядом Німеччини через німецький державний банк KfW.

Лише тиждень тому за моєю участю відбулося урочисте відкриття житлового об'єкта у Новоайдарі (Луганська область), де були створені окремі комфортабельні квартири для внутрішньо переміщених осіб. Під час цього заходу 11 сім'ям було вручено ключі від нового житла.

Впродовж року будівельні роботи були закінчені на житлових об'єктах у м. Маріуполі (Донецька область), Сєвєродонецьку (Луганська область) та Кривому Розі (Дніпропетровська область). З початку впровадження проєкту загалом було оновлено 8 із 13 житлових будівель, де вже мешкають або куди найближчим часом заселяться 70 сімей ВПО.

- Які ще заходи виконуються у рамках цього Проєкту для ВПО та приймаючих громад?

- У 2021 році було проведено ремонт у дитячих садках №16 в місті Ізюм, «Казка» у Першотравенську, № 255 у Кривому Розі, «Сонечко» у Новоайдарі, №98 та №160 у Маріуполі. А ще у школі №4 у Мелітополі.

За програмою «Сприяння працевлаштуванню ВПО та місцевих мешканців», яка виконувалась у рамках цього Проєкту, здійснено підготовку фахівців з профорієнтації та працевлаштування та профінансовано професійні курси для 114 осіб, 74 з яких вже знайшли нову роботу.

У межах іншої програми Проєкту, - «Правова підтримка ВПО та органів місцевого самоврядування», було забезпечено розробку документів щодо створення фондів тимчасового житла для ВПО та порядків розподілу такого житла. Надавалися правові консультації з житлових питань як представникам органів місцевого самоврядування, так і самим внутрішньо переміщеним особам.

За ініціативою громад -партнерів у поточному році успішно впроваджувалися програми «Інклюзія в громадах», метою якої було підвищення спроможності представників місцевої влади, самоврядування та громадських активістів цільових громад у задоволенні потреб маломобільних груп населення та дітей з особливими освітніми потребами, а також «Розвиток соціальних послуг у громаді», яка була спрямована на забезпечення членів партнерських громад якісними соціальними послугами.

- Відомо, що УФСІ паралельно впроваджує медичні проєкти. Розкажіть, будь ласка, про них.

- Проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури - поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)» стартував у 2019 році і триватиме до 2023 року. У його рамках передбачене проведення енергоефективного оновлення приміщень 40 закладів первинної медичної допомоги, а також їх забезпечення медичним обладнанням та засобами індивідуального захисту для медичного персоналу. Нині вже завершено роботи по 6 субпроєктам.

На додаток до цього, для партнерських амбулаторій було придбано і доставлено 120 тисяч одноразових масок, понад 24 тисячі різноманітних тестів (на коронавірус, гепатит і навіть ВІЛ), 12 дефібриляторів, 43 кардіографи, 17 автономних аналізаторів, 25 ручних апаратів штучної вентиляції легенів, 208 пульсоксиметрів та багато іншого обладнання на суму, яка перевищує 360 тис. євро.

У цьому році розпочалось впровадження проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VIІI» (2021-2024 роки), у рамках якого буде відремонтовано ще 13 медичних закладів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також підконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей.

Вважаю, що у 2021 році, незважаючи на деякі несприятливі обставини, нам вдалося зробити багато корисних справ для конкретних людей. І це надихає на активну подальшу роботу.

- А що саме плануєте на 2022 рік?

- До червня наступного року маємо повністю виконати проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ VI», завершивши роботи по усім його 26 субпроєктам.

У рамках проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури - поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)» планується завершити оновлення принаймні 30 амбулаторій, поставити додаткове обладнання та провести низку тематичних тренінгів для лікарів та керівників медичних закладів.

За проєктом «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VIІI» передбачено завершити розробку проєктно-кошторисної документації для усіх 13 медзакладів та організувати закупівлю і постачання найбільш затребуваного обладнання.

- Бажаємо Вам успіхів у реалізації цих планів і сподіваємось, що за вже усталеною традицією, зможемо отримати наприкінці наступного року інформацію про результати роботи УФСІ у 2022 році.

- Дякую і вітаю Вас та усіх Ваших читачів з Різдвом та Новим Роком! Нехай він буде сприятливим, радісним і щасливим!

"Вечірні Вісті"