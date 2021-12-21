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Смертность в Украине за год выросла на 26%

  9   0 21.12.2021, 07:05 | Новости, Общество
Смертность в Украине за год выросла на 26%

В период с января по октябрь текущего года умерло 562 137 человек. При этом в октябре-2021 общая смертность в Украине выросла на 25,8%, если сравнивать с октябрем прошедшего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает издание «Страна», информирует UAINFO.org.

Согласно данным Госстата, в октябре в Украине умерло 74 282 человек, и это на 15 235 больше, чем умерло в октябре предыдущего года (59 047 человек).

Всего в период январь-октябрь этого года, в Украине умерло 562 137 человек, за такой же период прошлого года умерло 426 687 человек.

В то же время в Украине за январь-октябрь 2021 года, родилось 229 209 человек, в прошлом году же за этот период родилось 247 278 человек.

При этом миграционный прирост составил 15 473 человек, а в прошлом году — 6 852.

По данным на 1 ноября текущего года численность наличного населения в Украине составляла 41 270 899 человек.

Таким образом, с начала года население Украины сократилось на 317 455 человек.

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