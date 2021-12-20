Тищенко перейменував "котлету по-київськи"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко переконаний, що котлети необхідно перейменувати на "мітболи" (у перекладі з англійської "м'ясна кулька"), оскільки звична назва вже застаріла. Парламентарій уточнив, що саме він, як представник молоді, має задавати тренди в Україні.

Тищенко відзначив це у коментарі журналісту про свої улюблені страви, передає Telegram-канал "Типова Україна". Сам він вважає "родзинкою" будь-якого святкового столу "мітбол" "по-київськи", пише Обозреватель.

"У мене є багато улюблених страв. Ось якщо говорити про мітболи, то найсмачнішою стравою будь-якого столу - це мітбол "по-київськи", - зазначив Тищенко.

На уточнення співрозмовника називати популярну страву в меню будь-якої господині просто котлетами, як це заведено в українській традиції, Тищенко заперечив, що в українській традиції котлета - це мітбол. "Ми ж молодь, а молодь завжди вносить нові тренди. І ми маємо як українська молодь, яка на чолі, в цьому її міць, і вона завжди диктує нові тренди", - підкреслив нардеп.