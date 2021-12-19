Россия мешает Грузинской церкви признать ПЦУ, - Епифаний

Российская Федерация мешает Грузинской церкви признать автокефалию Православной церкви Украины. В частности, через шантаж оккупированными территориями.

Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня есть много церквей, в отношении которых ПЦУ ждет шагов по признанию. Но что касается Грузинской церкви, там есть российский фактор.

"Но там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви - если они признают украинскую автокефалию, то окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. Для этого идет такое колебание", - отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что с создания ПЦУ прошло всего три года, и это очень короткие сроки.