РФ продолжает стягивать войска к границе, - CNN

На границе с Украиной, по данным американской разведки, развернуто свыше 50 так называемых батальонных тактических групп, по 900 человек в каждой.

Российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе, в ходе которого американский лидер предупредил Кремль о "жестких мерах" в ответ на вторжение. Об этом сообщает CNN со ссылками на источники в американской разведке.

Отмечается, что в последние дни в приграничные районы было отправлено большое количество военных. Также Россия начала использовать коммерческие воздушные и железнодорожные системы для поддержки военных усилий.

Аналогичная деятельность в воздухе и на железнодорожных путях была заметна весной.

По последним данным американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто свыше 50 так называемых батальонных тактических групп (900 человек каждая). Эти группы являются диверсифицированными и весьма самодостаточными боевыми единицами с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения, разведывательных и инженерных частей.

Как сообщается, они играли ведущую роль во время наступления РФ на Донбасс в 2014-м.

Однако, администрация Байдена надеется, что агрессию России удастся сдержать дипломатией.

Официальный представитель Белого дома в комментарии CNN подчеркнул: "Мы считаем, что переговоры были бы более продуктивными, если бы происходили в условиях деэскалации, а не эскалации".

Полученные телеканалом спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия сосредоточила войска и технику всего в 30 милях от Украины. С 7 сентября по 5 декабря количество российской военной техники в селе Солоти на юго-западе России увеличилось.