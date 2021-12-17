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Истребин: Скорость, с которой распространяется штам "Омикрон", может привести к огромной смертности

  54   0 17.12.2021, 16:01 | Новости, Общество
Истребин: Скорость, с которой распространяется штам "Омикрон", может привести к огромной смертности

Чем опасен "Омикрон"? - скоростью! Как следствие, больничная система может завалиться.

В эпидемиологии скорость заражений принято обозначать Rt - эффективное число репродукций. Сколько человек заражает 1 носитель. Для сравнения в прошлых волнах Rt было 0,5 - 2,2. Сейчас Омикрон по разным оценкам достиг значения 7-8 (Лондон, Онтарио).

Об этом в Facebook пишет системный аналитик Евгений Истребин, информирует UAINFO.org.

При такой скорости заражений, даже если доля госпитализаций будет в 2 раза ниже, (вероятное мягкое течение) грозит экспоненциальным ростом числа госпитализаций. 

В следствии быстрой скорости распространения и одномоментной нагрузки на больницы, число отказов в медпомощи будет запределым, что в теории может привести с огромной смертности.

Еще раз, если скорость распространения выше в 7 раз, снижение тяжести болезни в 2 раза абсолютно никак не повлияет на смертность.

Про снижение тяжести в 2 раза в данном случае упоминается просто как пример. Реальные данные не известны.

Для снижения скорости распространения вводятся ограничительные меры. Но проблема в том что есть время задержки между заражением, попаданием в больницу и смертью. 

Так же не забываем про прорывные инфекции, которыми могут заболеть медики, что приведет к тому, что в самом пике число работоспособного медперсонала начнет падать.

Именно поэтому сейчас во многих странах бьют тревогу на основании полученных данных о скорости роста инфицирования.

 

Евгений ИСТРЕБИН

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