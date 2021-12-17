Не буди лихо. Ученые узнали, как организм блокирует "спящие" раковые клетки

Раковые клетки в окружении коллагена, который не дает им развиваться

Особая форма коллагена, которую вырабатывают сами раковые клетки, способна снижать их активность и блокировать распространение по организму. Когда коллаген "истощается" - человек заболевает или происходит ремиссия рака.

По словам ученых из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке, белок коллаген, который вырабатывает организм, может заблокировать распространение раковых клеток. Сами клетки выделяют форму коллагена, которая заставляет их пребывать в "спящем" состоянии и не распространяться по телу. Раковая опухоль становится опасной, когда истощается коллаген, сообщает Study Finds, передает Фокус.

В ходе исследования, которое ученые проводили на мышах и людях, стало ясно, что повышение уровня определенной формы белка коллагена, который производят раковые клетки, останавливает распространение злокачественных образований. Коллаген не дает раковым клеткам стать опасными для организма, предотвращает рецидивы и появление метастаз.

Ученые имплантировали раковые клетки человека мышам, а затем ввели коллаген III типа. Этот белок покрывал раковые клетки, блокировал их развитие и заставлял снова переходить в состояние покоя.

"Если получить больше информации о раковых клетках, которые находятся в состоянии покоя и разработать лекарства, которые будут блокировать развитие этих клеток, можно будет предотвратить рецидив, распространение метастаз и в конечном итоге прийти к ремиссии рака", - говорит автор исследования Хосе Браво-Кордеро.

Вопрос, почему раковые клетки в течение долгого времени ждут своего часа, чтобы нанести ущерб организму, приводил ученых в тупик. Но теперь эта загадка раскрыта, и есть возможность разработать лечение рака на основе коллагена, говорят исследователи.

Раковые клетки. Иллюстрация.Фото: SciTechDaily

По словам ученых, коллаген присутствует во внеклеточном матриксе, который составляет основу соединительной ткани и определяет физические свойства тканей, включая опухоли.

В основном люди умирают от рака потому, что губительные раковые клетки распространяются по телу. И это может случится даже через несколько лет после удаления раковой опухоли. Если применить коллаген для блокирования развития раковых клеток и их распространения, то можно прийти к ремиссии рака, говорит Браво-Кордеро.

Коллаген - основная составляющая соединительной ткани и самый распространенный белок в теле человека. Около трети всех белков - это коллаген. Он играет важную роль в формировании костных тканей и кожи. Организм производит эндогенный коллаген, но с возрастом это производство замедляется. Особенно сокращается его количество после 30 лет. Дополнительными негативными факторами, которые влияют на низкий уровень коллагена являются курение, ультрафиолетовое излучение, стрессы, а также злоупотребление сахаром и углеводами.

Фокус.