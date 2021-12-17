З 1 січня касові апарати в Україні стануть обов'язковими: що буде з цінами

З нового року касові апарати вже не будуть прив'язані до конкретного виду діяльності - їх повинні будуть встановити всі.

З 1 січня 2022 року касові апарати стануть обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців, що, на думку самих підприємців, призведе до підвищення вартості товарів і послуг.

Про це повідомляє "Страна.uа", інформує UAINFO.org.

Зараз касовий апарат обов'язковий для підприємців 2-4 груп, які торгують технічно складними товарами, що вимагають гарантійного обслуговування, лікарськими засобами та медвиробами, ювелірними виробами, а також тих, що надають медичні послуги.

Державна регуляторна служба підрахувала, що впровадження РРО - це додаткові витрати для бізнесу на рівні близько 100 тисяч гривень на рік. У цю суму входить покупка обладнання, його обслуговування, плата за еквайринг, бухгалтера, навчання співробітників та ін.

"Касові апарати - це, як мінімум, додаткові витрати на РРО і бухгалтера. Мінімум, 10-15 тисяч на місяць. Це означає, що мені доведеться сидіти без зарплати, або потрібно буде скорочувати когось зі співробітників. Немає у малого бізнесу на сьогодні таких доходів, щоб забезпечити "хотілки" влади. Тому багатьом доведеться збільшувати цінники на товари та послуги. А якщо бізнес за новими цінниками не піде, то вихід один - закриватися", - каже підприємець Вікторія, власниця невеликого підприємства з виробництва напівфабрикатів.

Разом з тим, глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що ФОПи бояться касових апаратів.

"У теорії схема з програмними РРО, яке буде працювати на сматрфоні та обійдеться підприємцю недорого, звучить непогано. Але ми ж розуміємо, що на практиці вона може дати збій. Електронні сервіси у нас працюють погано, бізнес помучиться, і все одно буде змушений витрачатися на дорогі касові апарати. Але це - не головне. Чому ФОПи так бояться касових апаратів? Тому що вони дозволять податківцям контролювати реальні обороти бізнесу. А вони можуть виявитися набагато вищими за заявлені по групах для єдиного податку лімітів. Тому прикриватися ФОП Для оптимізації бізнесу вже стане складніше", - говорить Пендзін.

Що зміниться з 1 січня 2022 року:

РРО стануть обов'язковими для всіх підприємців на єдиному податку, окрім першої групи (оборот - близько мільйона гривень на рік) - бізнесменів, які торгують на ринках або надають побутові послуги.

Фізособи-підприємці, зареєстровані на другій, третій і четвертій групах, зобов'язані встановлювати РРО.

З нового року касові апарати вже не будуть прив'язані до конкретного виду діяльності - їх повинні будуть встановити всі.

Історія законопроекту про касові апарати:

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.

Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.