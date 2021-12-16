Медики назвали два незвичайні симптоми у заражених "Омікроном"

Експерти з Південно-Африканської Республіки (ПАР) назвали два незвичайні симптоми у заражених омікрон-штамом коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Sun.

За інформацією видання, медики зафіксували у хворих на новий штам COVID-19 болі в попереку та першіння в горлі. При цьому вони зазначили, що пацієнти з омікрон-штамом на 23% рідше потрапляють до лікарень, аніж інфіковані "Дельтою".

Африканські експерти нагадали про важливість дотримання самоізоляції при виявленні симптомів зараження, щоб не допустити поширення інфекції. Вони розповіли, що багато громадян приймають дискомфорт у горлі за звичайне ГРВІ.

ТСН