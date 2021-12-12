В красной зоне карантина 10 областей, - МОЗ

Столица Украины вместе с 12-ю областями попала в желтую зону адаптивного карантина. В оранжевой - Донетчина и Закарпатье.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, в красной карантинной зоне остаются 10 областей. В желтой зоне - Киев и 12 областей, в оранжевой - два региона. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В красной зоне находятся: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтую зону, помимо столицы, вошли: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

В оранжевой находятся Донецкая и Закарпатская области.