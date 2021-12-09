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Monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського"

  5   0 09.12.2021, 22:29 | Новости, Общество
Monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського"

2 грудня 2021 року Рада виділила з держбюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського".

Monobank починає оформлення карт для видачі компенсації вакцинованим клієнтам.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram, інформує UAINFO.org.

"Сьогодні починаємо відкривати карти для отримання нашими вакцинованими клієнтами компенсації 1000 гривень від держави", - зазначив Гороховський.

Як оформити карту:

  • оновіть додаток;

  • у верхньому меню натисніть "Відкрити карту";

  • обираєте карту"єПідтримка".

"Також відкрити карту можна буде з повідомлення у виписці, яке ми Вам відправимо сьогодні / завтра", - зазначив Гороховський.

Держава планує почати виплати вже 19 грудня.

"Карту раджу оформити вже зараз, щоб ми заздалегідь передали її номер в Дію (для виплати обов'язково має бути встановлено додаток Дія) і тоді Ви отримаєте виплату серед перших... ми будемо зараховувати виплати миттєво і не чекати близько п'яти днів поки платіж буде оброблений і пройде всі формальні процедури (Мінекономіки-Казначейство-Ощад). І це буде магія - натиснув в mono чи Дії "отримати виплату" і гроші відразу надійшли на нашу карту", - завив Гороховський.

Скриншот Telegram

Гроші за вакцинацію:

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикорозійної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" за 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

Monobank і нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправлянні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції. 

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

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