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Штамм коронавируса Омикрон в четыре раза заразнее Дельты: результаты исследования

  6   0 09.12.2021, 16:29 | Новости, Общество
Штамм коронавируса Омикрон в четыре раза заразнее Дельты: результаты исследования

Обнаруженный более месяца назад "югоафриканский" штамм COVID-19 Омикрон на ранней стадии якобы в 4,2 раза заразнее штамма Дельта. Кроме того, он способен обходить врожденный иммунитет к инфекции или тот, что дает вакцинация.

К такому выводу пришли японские ученые в ходе исследования, проведение которого заказало Министерство здравоохранения Японии. О результатах сообщает издание Bloomberg.

Опыты ученых курировал профессор Киотского университета Гирош Нишиура. Вместе с командой он проанализировал данные генома мутации коронавируса, обнаруженной в Южной Африке. В итоге были подтверждены опасения по поводу заразности Омикрона.

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"Он передается чаще и может обходить как естественный иммунитет, так и производимый вакцинами", - заявил Нишиура, рассказывая о результатах исследования в японском Минздраве.

Здесь он упомянул ЮАР, где после сообщений об обнаружении варианта Омикрон в общей сложности ежедневно регистрируют около 20 тысяч новых заражений COVID-19. По мнению профессора, уровень вакцинации населения в этой стране менее 30%.

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"Поэтому заразилось так много людей. Нам нужно внимательно следить за будущими трендами, чтобы увидеть, произойдет ли то же самое в странах с высоким уровнем вакцинации", - подчеркнул специалист.

Со своей стороны, издание отмечает, что это исследование японских ученых уже прошло рецензирование другими учеными и было опубликовано в авторитетном медицинском журнале.

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