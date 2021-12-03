Meta просит у пользователей их интимные фото. Но зачем?

Meta Platforms, Inc. (бывшая Facebook, Inc.) совместно с британской службой помощи Revenge Porn Helpline представила специальный сервис для защиты пользователей от "порномести" - публикации интимных фото человека без его разрешения.

Об этом Meta сообщила на своем сайте, пишет УНИАН.

Запуск платформы поддержали более 50 неправительственных организаций по всему миру.

"Эта платформа является первой глобальной инициативой подобного рода, направленной на безопасную и надежную помощь людям, которые обеспокоены тем, что их интимные изображения (фотографии или видео человека с обнаженной натурой либо сексуального характера) могут передаваться без их согласия", - говорится в пресс-релизе.

Чтобы защититься от "порнослива", в частности на просторах Facebook или Instagram, пользователям предлагают частично загрузить их интимные снимки заранее на сайт StopNCII.org.

Система сгенерирует специальные цифровые отпечатки изображений и благодаря такому хешированию сможет обнаружить этот контент в социальных сетях, сотрудничающих с сервисом, для последующего удаления.

При этом Meta обещает, что исходные изображения останутся на устройстве пользователя и не попадут в сеть через платформу.

Воспользоваться сервисом могут люди старше 18 лет по всему миру.