ВООЗ: Люди, які перехворіли на COVID-19, можуть заразитися "Омікрон"-штамом

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що попередні дані вказують на підвищений ризик зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Про це йдеться у заяві ВООЗ, інформує Суспільне.

При цьому в організації зазначили, що поки немає достатньої кількості даних, які б підтвердили, що новий штам "Омікрон" небезпечніший за "Дельту" і чи відрізняються його симптоми від інших варіантів COVID-19.

"Наразі не зрозуміло, чи "Омікрон" легше передається від людини до людини у порівнянні з іншими варіантами, включаючи "Дельта", - йдеться у повідомленні.

Також у ВООЗ зазначають, що поки що залишається незрозумілим, чи призводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими мутаціями інфекції.

"За попередніми даними, у Південній Африці спостерігається зростання кількості госпіталізацій, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не із зараженням саме штамом "Омікрон", - припускають в організації.

Наразі ВООЗ співпрацює з великою кількістю дослідників у всьому світі, щоб краще зрозуміти природу "Омікрон"-штаму та з'ясувати його потенційний вплив на вакцини. Попри брак інформації щодо нового варіанту коронавірусу, в організації наголосили, що вакцини мають вирішальне значення для зниження смертності й "тяжкості" хвороби.

Нагадаємо, перші випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529 або "Омікрон" виявили у Ботсвані, ПАР та Гонконгу. Британські вчені заявили, що потенційно він може бути небезпечніший за відомий штам "Дельта".

В Ізраїлі запровадили нові карантинні обмеження, щоб запобігти поширенню нового південноафриканського штаму коронавірусу Omicron. Зокрема, країна оголосила про тимчасове закриття кордонів для іноземців.

Європейський Союз хоче припинити авіасполучення з Південною Африкою, щоб протистояти поширенню нового варіанту COVID-19. ВООЗ застерегла країни світу від занадто швидкого запровадження нових обмежень для туристів через поширення нового штаму коронавірусу.

Суспільне