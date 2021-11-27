Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:04

У границы с Беларусью состоялись масштабные учения в рамках спецоперации "Полесье"

12:32

Под Киевом маршрутка сбила 11-летнюю девочку - ребенка забрали в больницу

12:05

В Украине сделали 24 млн прививок от коронавируса

11:33

Усик: Я стану абсолютным чемпионом мира

11:06

День пам'яті жертв Голодоморів: Україна вшановує мільйони загиблих у геноциді, влаштованому радянською владою

10:34

Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины

10:07

В центре Киева десятки неизвестных в масках разгромили бар (видео)

09:35

В Украине за сутки более 14 тысяч новых COVID-случаев и 568 смертей

09:08

Байден отреагировал на заявление Зеленского о перевороте в Украине

08:36

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военный

08:09

Нужно ли будет прививаться от коронавируса каждый год: мнение ВОЗ

23:05

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

20:00

Два роки з першого прес-марафону Зеленського: ключові обіцянки не виконано

19:00

"Не боюсь смерти": Андре Тан рассказал, как трижды едва не лишился жизни

18:00

В шоу "Холостячка" вернется выбывший участник – фаворит Златы Огневич

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Нужно ли будет прививаться от коронавируса каждый год: мнение ВОЗ

  19   0 27.11.2021, 08:09 | Новости, Общество
Нужно ли будет прививаться от коронавируса каждый год: мнение ВОЗ

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса.

По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина», информирует UAINFO.org.

«Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами», — отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

«Для них нам нужна третья доза«, — подчеркнул Хабихт.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета.

«Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию», — пояснил он.

Глава Бюро ВОЗ в Украине, отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.

«Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию — ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность», — резюмировал Хабихт.

Недавно генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предположил, что ревакцинацию от коронавируса необходимо будет проводить каждый год.

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (600)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]