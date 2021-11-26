За добу на коронавірус захворіли майже 16 тисяч українців, 608 людей померли

Протягом минулої доби, 25 листопада, в Україні виявили 15 936 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує UAINFO.org.

"За добу 25 листопада в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 394, медпрацівників - 303)", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізували 3 208 осіб, одужали 24 569 осіб, зафіксовано також 608 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 400 340 людей, одужали - 2 877 021, летальних випадків - 84 149, проведено ПЛР-тестувань - 15 746 389.

У міністерстві також повідомляють, що протягом минулої доби 273 875 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані - 192 359 людей.

Загалом уже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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