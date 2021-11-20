Полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения, - СМИ

Владимир Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства, утверждает источник.

В Одесской области начальник отдела Национальной полиции был задержан на взятке в день назначения на должность. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в прокуратуре в субботу, 20 ноября.

"Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды... Наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности", - говорится в сообщении.

Задержание произвели на 23 километре автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.