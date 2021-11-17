Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:54

ЄС не надаватиме військову допомогу Україні — Борель

10:01

"Реальна статистика по ковіду страшніша за ту, яку ви читаєте", – Ольга Голубовська

09:04

У мережі порівняли вартість проїзду в Києві та Варшаві: результат – несподіваний

07:59

Окупанти стріляють з мінометів та артилерії, поранений український військовий

07:10

Путин одержим Украиной и будет мстить – The Spectator

23:59

Шмыгаль сказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

23:16

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

20:00

Прилипко: Будет ли война?

19:00

Лють "антивакцинатора": боєць ММА з РФ всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем

18:01

Клімкін: Німеччина домовилася з Путіним про газ через нашу голову

17:10

У російському місті задушили посіпаку "Мотороли" – соцмережі

15:57

Генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію: під загрозою країни Балтії

15:00

Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

13:59

Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

13:07

Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

"Реальна статистика по ковіду страшніша за ту, яку ви читаєте", – Ольга Голубовська

  13   0 17.11.2021, 10:01 | Новости, Общество
"Реальна статистика по ковіду страшніша за ту, яку ви читаєте", – Ольга Голубовська

Реальна статистика захворюваності COVID-19 і, відповідно, смертності від ускладнень страшніша за ту, про яку повідомляє Міністерство охорони здоров'я, оскільки величезна кількість людей, особливо з легкими та середньо-важкими симптомами, зараз лікуються вдома, і в медичній статистиці вони навіть не фігурують.

Про це в інтерв'ю "ФАКТАМ" заявила заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська.

Крім того, зазначила медик, досі величезною проблемою залишається поставити діагноз людині, яка має негативний ПЛР..

"В інфекційній патології є поняття "визначення випадку захворювання". Тому що ми не ставимо діагноз щодо ПЛР. ПЛР, серологічні дослідження, дослідження на антиген та будь-які інші - це ті дослідження, які підтверджують наш діагноз, але не виключають його ні в якому разі. Ми з вами знаємо з різних публікацій, що ПЛР від 15 до 30 відсотків може бути хибно-негативним, але це не означає, що людина не хвора на коронавірус. У визначенні випадку це все розписано, зміни на КТ та інше. А у нас досі люди з явним ковідом (наприклад, сімейний спалах), але у когось ПЛР негативний - і їм не ставлять діагноз. Більш того, Національна служба здоров'я не виплачує гроші у стаціонари за ПЛР-негативні випадки захворювання. А їх може бути до третини від загальної кількості. Тому, звичайно, офіційна статистика відстає", - пояснила інфекціоніст, яка також сумнівається, що у приватних клініках, куди також звертаються інфіковані, справді роблять реальні ПЛР-тести..

Вона також вказала на українську "інновацію" - черги на тестування, зазначивши, що закон епідеміології каже - у "червоній" зоні ніде не повинно бути жодних черг, і всі заходи мають бути спрямовані на роз'єднання людей, а не створення натовпу..

Факти

Лента статей

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (375)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]