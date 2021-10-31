РФ наращивает количество войск у границы с Украиной - СМИ

Возобновление переброски российских войск к украинским границам происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине.

Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи границы с Украиной, что вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Об этом сообщает Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников.

Отмечается, что возобновление переброски российских войск к украинским границам происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине. Российские чиновники в последние месяцы делают заявления, в которых "нападают" на западные связи Киева и даже подвергают сомнению суверенитет Украины.

Как пишет УНИАН, на наращивание российских войск у границ Украины в США и ​​Европе обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений Запад-2021.

По словам директора программы изучения России некоммерческой аналитической организации CNA Майкла Кофмана, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Также по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-ой гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.