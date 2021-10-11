Франция и Германия закрылись для невакцинированных украинцев. CoronaVac страны не признают!

Невакцинированные украинцы с 10 октября 2021 года не могут посещать Францию и Германию с туристической целью.

В частности, в минувшую пятницу Германия внесла Украину в список стран "высокого риска" из-за ситуации с COVID-19, пишет УНИАН.

Таким образом, с 10 октября 2021 года, независимо от цели путешествия, в страну попасть смогут только вакцинированные украинцы. Кроме того, перед прибытием в Германию они должны зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде.

При этом Германия признает только четыре вакцины:

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Так что привитых CoronaVac украинцев Германия приравнивает к невакцинированным.