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Франция и Германия закрылись для невакцинированных украинцев. CoronaVac страны не признают!

  6   0 11.10.2021, 20:03 | Новости, Общество
Франция и Германия закрылись для невакцинированных украинцев. CoronaVac страны не признают!

Невакцинированные украинцы с 10 октября 2021 года не могут посещать Францию и Германию с туристической целью.

В частности, в минувшую пятницу Германия внесла Украину в список стран "высокого риска" из-за ситуации с COVID-19, пишет УНИАН.

Таким образом, с 10 октября 2021 года, независимо от цели путешествия, в страну попасть смогут только вакцинированные украинцы. Кроме того, перед прибытием в Германию они должны зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде.

При этом Германия признает только четыре вакцины: 

  • BioNTech/Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Johnson & Johnson

Так что привитых CoronaVac украинцев Германия приравнивает к невакцинированным. 

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