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"Оранжевой" зоне карантина соответствуют уже 16 областей Украины

  6   0 10.10.2021, 14:30 | Новости, Общество
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют уже 16 областей Украины

По состоянию на 10 октября уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская область, но выпала Ровенская.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, "оранжевой" зоне соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне. Она определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300;

- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60;

- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;

- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

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