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Учені розповіли, чому люди заходять у кімнату й забувають, що хотіли зробити

  11   0 28.09.2021, 20:01 | Новости, Общество
Учені розповіли, чому люди заходять у кімнату й забувають, що хотіли зробити

Уявіть ситуацію, що ви сидите перед телевізором і дивитеся улюблене телешоу. Раптом почалася реклама, і ви захотіли переключити канал, але ніде немає пульта. Ви покликали маму з іншої кімнати, і вона вам сказала, що пульт лежить на холодильнику на кухні, пише Science Focus.

Ви йдете на кухню, але раптом починає гудіти мобільний. Взявши трубку, і перевіривши соцмережі, ви нарешті заходите на кухню. Але як тільки ви закінчили розмовляти по телефону, ви піднімаєте погляд і розумієте, що перебуваєте на кухні, але чомусь не можете зрозуміти, навіщо ви сюди прийшли, інформує Фокус.

Досить знайома ситуація для багатьох, яка навіть має визначення - "ефект дверного отвору". Його вивченням психологи з Університету Нотр-Дам в Індіані займаються з 2006 року. В одному з досліджень вони використовували установку віртуальної реальності, щоб показати, що пам'ять добровольців на предмети в кімнаті знижувалася, як тільки вони проходили через дверний проріз в іншу кімнату.

Дослідники пропонують пояснення з трьох частин: наші спогади розділені на епізоди, нам складніше пригадати інформацію з більш ранніх епізодів і, що важливо, коли ми проходимо через дверний проріз, це створює новий епізод або "кордон події" (таким чином, нам стає важче пригадати нашу мету, яка була збережена в попередньому епізоді пам'яті).

Ці результати мають на увазі, що у впливі дверних прорізів на наш мозок є щось майже чарівне. Однак у цьому році команда з Університету Квінсленда представила детальнішу картину.

Вони виявили, що прохід через дверні прорізи, що з'єднують ідентичні кімнати, в основному, не впливає на пам'ять, можливо, тому що не було достатньо зміненого контексту, щоб створити значущу кордон подій. Тільки коли ці дослідники відволікали добровольців одночасної другорядним завданням, дверні прорізи між однаковими кімнатами впливали на їх пам'ять.

Команда з Квінсленда заявила, що це узгоджується з повсякденним досвідом: в основному, коли ми відволікаємося, думаючи про інші речі, ми схильні прийти в кімнату і забути, навіщо прийшли.

Це також говорить про те, що "ефект дверного отвору" частіше виникає при значній зміні контексту, наприклад, якщо ви виходите з вітальні в сад.

Результати дослідження також вказують на потенційне "лікування" цього явища - намагайтеся зосередитися на своїй цілі, коли ви проходите через дверний проріз у справах (в крайньому випадку ви завжди можете зробити запис на тильній стороні долоні).

Фокус

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