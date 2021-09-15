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"Одеса – це не Україна": росіянин, який переїхав з РФ, "зашкварився" скандальною заявою (відео)

  9   0 15.09.2021, 08:40 | Новости, Общество
"Одеса – це не Україна": росіянин, який переїхав з РФ, "зашкварився" скандальною заявою (відео)

В Одесі вибухнув скандал після того, як росіянин, який переїхав в Україну, заявив про те, що не вважає Південну Пальміру українським містом.

Росіянин Дмитро Староверов почав публічно висловлюватися проти територіальної цілісності України, пише видання Obozrevatel.

Зокрема, свої скандальні заяви молодий чоловік висловлював в ході відеотрансляції на сервісі Twitch. 

Староверов розповів про те, з чим йому довелося зіткнутися після переїзду в Україну з РФ. Він пояснив, що спочатку деякий час жив у Києві, де працював на касі в одному з супермаркетів.

Молода людина стверджує, що після того, як він переїхав до Одеси, у нього тепер ніхто не вимагає розмовляти українською і взагалі ніхто не говорить державною мовою.

З цього він зробив висновок про те, що Одеса нібито не є Україною. Тому він відчуває себе в цьому місті просто "прекрасно".

"Одеса - це не Україна. Тут українською взагалі ніхто не розмовляє. Це кайф. Я в Києві на касі працював, потім переїхав. Тут прекрасно, прекрасно", - додав Староверов.

Додамо, що молодий чоловік півроку тому отримав посвідку на проживання в Україні.

Obozrevatel

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