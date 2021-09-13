Спасите общество от вопиюще опасной плоти женщин!

"Наши евроинтеграторы приняли очередной бредовый закон о сексизме в рекламе. Бредовый потому что критерий сексизма субъективен, следовательно дрючить рекламщиков будут традиционно в произвольной форме. Нужно будет четко угадывать настроения регуляторов, дабы не нарушать пуританские нравы нашего целомудренного общества", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Но самое главное, что на повестке дня все более четко становится проблема женской красоты и угрозы, которую она несет. Мужчины фокусируются на красотках и это используют подлые дельцы из бизнеса. Поэтому ограничение демонстрации женской красоты позволит спасти мир от греховного соблазна.

Потому нашим законодателям нужно срочно принять пакет законов, который запретит вызывающую демонстрацию плоти в Инстаграме и прочих социальных сетях. Женщина должна быть в бурке и тогда мы гарантировано будем защищены от греховных мыслей...

В общем, получается, что Талибан вел борьбу за правое дело и мы просто вовремя не поняли мейнстрим", - констатирует политолог.