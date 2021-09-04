"Смерть ДНР": в Киеве оригинально "подправили" номера на байке

В Сети появилось фото мотоцикла с провокационным номерным знаком, который креативно "подправлен" всего лишь одним словом.

Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

На снимке запечатлен черный мотоцикл с номерным знаком "0876 ДНР". Многие сочли бы такой номерной знак довольно провокационным, если бы не одно дополнительное слово. Между цифрами и аббревиатурой "ДНР" написано "смерть".

Редакция "Киева Оперативного" сочла такой способ выхода из положения "креативным".

И правда: байк спокойно стоит и никто его не трогает. При этом вполне возможно, что если бы не "смерть", то кто-нибудь мог бы что-то с ним сделать. Разрисовать, оставить "жирную" царапину на лакокрасочном покрытии и т. д.