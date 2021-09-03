"Мер" окупованої Макіївки звернувся до мешканок міста з проханням не відпускати своїх чоловіків на заробітки до Росії

"Мер" Макіївки просить жінок не відпускати чоловіків до РФ / скріншот

Керівник окупаційної адміністрації Макіївки (Донецька область) - так званий "мер" Сергій Голощапов звернувся до мешканок міста з проханням не відпускати своїх чоловіків на заробітки до Росії.

Як пишуть "Новости Донбасса", про це він заявив в ефірі місцевого телеканалу.

За його словами, в окупованому місті достатньо робочих місць з високою зарплатою, тому жителі Макіївки повинні там працювати.

"І тому у мене прохання до кожної жінки: не відпускайте своїх чоловіків. Адже те, що чоловік поруч, - завжди радість у вашому домі. Він працюватиме на підприємствах міста Макіївки, отримуватиме ту ж саму заробітну плату. Адже порахуйте: в тому ж Краснодарі, в Ростові ті ж 60 000 рублів, мінус проживання, мінус харчування, мінус проїзд... Але що найголовніше - [на заробітках] ваш чоловік знаходиться за тридев'ять земель від вас, а так він поруч", - говорить він.

Іншими плюсами життя в Макіївці він назвав сімейні свята, роботу на городі й виховання дітей.

Великий відтік кадрів на шахтах ОРДО констатували в "Донецькій профспілці працівників вуглепрому. За словами його голови, "депутата народної ради ДНР" Геннадія Ковальчука, дуже багато донеччан працюють в РФ - "і на Півночі, і в Москві на метробуді".

Також російський промисловий холдинг "Колмар" заявив, що перевіз 2 тисячі шахтарів з Донбасу до Якутії. У компанії вирішили поступово позбутися від вахтового методу і стали перевозити в Якутію шахтарів з ОРДЛО разом з сім'ями.

"Вечірні Вісті"