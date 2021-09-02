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Літо 2021 виявилося одним з найспекотніших у Києві з 19 століття: якою була температура

  4   0 02.09.2021, 21:05 | Новости, Общество
Літо 2021 виявилося одним з найспекотніших у Києві з 19 століття: якою була температура

Також це літо увійшло до двадцятки найсухіших.

Цього року літо у Києві посіло друге місце серед найспекотніших за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, інформує UAINFO.org.

"Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3º, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року", - повідомили метеорологи.

За їх даними, найхолодніше було на початку календарного літа - 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°.

Всього за літо в столиці було встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% від кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Загалом же, як повідомляється, літо 2010 року залишається рекордсменом не лише  у столиці, а й в Україні.

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