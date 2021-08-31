"Страна счастья": как можно не любить СССР?

Не понимаю, как можно не любить СССР? Ведь в СССР было столько замечательного и все было для людей. Вспомните, какие замечательные были продукты. Помните ту самую полусгнившую картошку, которой пропахли все советские овощные? А вечнозеленые помидоры, помните? А пельмени помните, которые слипались в пачке в один пельмень, потому что были несколько раз разморожены-заморожены? И мы это ели. С удовольствием. Ведь другого на прилавках не было.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

Думаете, что это потому, что при СССР качество продуктов было низким? Нет! Этим всем нас готовили к сложным временам. Нас учили выживать. И научили. Потому что не каждый человек может выжить, если его кормить тем, что было в советских магазинах. Это сейчас в супермаркетах помидоры 6 сортов и хлеб 20 видов, а тогда были помидоры и хлеб. Без сортов и видов. И люди тоскуют по тем временам. Потому что не было этой проблемы выбора. Брали то, что было, если оно вообще было в продаже.

А очереди? Помните, какие потрясающие очереди были тогда. Стояли за всем. За продуктами, мебелью, книгами, сапогами и одеждой. И в этих очередях нас учили не уставать, не пропускать тех, кто хочет пролезть без очереди и потом радоваться, что удалось купить такие дефицитные вещи, как туалетная бумага, сигареты или зубная паста.

В тех очередях советские люди знакомились, женились, рожали детей и умирали, но не сдавались. Ведь в этих очередях нас приучали к стойкости и выносливости. И на подкорке у советского человека, рядом со словами "Куда по помытому?" отпечаталось и "Куды без очереди?!". Это сейчас очередь возможна за новым iPhone, а тогда люди по 10 лет в очереди на домашний телефон стояли. И не все дожидались.

А покупка продуктов? Помните этот квест? Кстати, слова "квест" мы не знали, но все подчинялись общему правилу - найди продукты или будь голодным. Поэтому, живя в полукружке на Дарницком бульваре, я покупал молоко в гастрономе возле почты на Малышко, а потом бежал за ряженкой и разливной сметаной на Бойченко. Там был молочный магазин и в нем шанс купить молочку был выше, чем в гастрономе. И если кто-то не может понять, почему нельзя все было купить в одном магазине, то причина была одна - всего в одном месте не было. Ведь таким образом нас так учили хорошо ориентироваться на местности и выполняя правила квеста приносить домой все продукты. И если нам везло, то в процессе добычи еды мы могли получить бонус - выстоять очередь и купить синюю птицу счастья. На ценнике было написано, что это курица, но она была реально синего цвета и это было счастье, если её удалось купить. И мы радовались этому счастью. А сейчас зашёл в магазин, смотришь на ассортимент и понимаешь, что добывать ничего не надо. Нужно все сложить в корзину и идти на кассу. Но это же примитивно и убило ежедневный квест в нашей жизни.

А помните водку при СССР? Названия были разные Пшеничная, Русская, Столичная, Посольская, но народ их разделял на два типа с "закруткой" и "бескозырка". И если вначале у "бескозырки" был хвостик, за который дёргали и бутылка открывалась, то потом хвостик убрали и открывать стали зубами, вилками, ножами. Так людей учили находить выход из сложных ситуаций. И научили. Потому что заботились о людях. Не то что сейчас - открутил и водка сама полилась. И никакого удовольствия от преодоления трудностей. И даже в очереди за водкой стоять не надо. А какое же удовольствие пить её без преодоления трудности по добыче водки.

А как хорошо люди вместе проводили время? Помните регулярные партсобрания и политинформации? На них людей превращали в единый организм, которому указывали кого надо ненавидеть - евреев, США, диссидентов, Сахарова, писателей. Да, идеология тогда была. Пусть она была человеконенавистнеческая, но была. И её сейчас так не хватает потомкам вохровцев и НКВДистов, детям партработников и их обслуги. А ещё многие из них тоскуют по словам "блат" и "дефицит". Потому что все качественное, красивое, вкусное и нужное можно было достать только по блату, ведь все было в дефиците. Какие времена были! И по ним скучают.

А помните КГБ? Там работали светлые люди, которые тратили свою жизнь на то, чтоб бороться с диссидентами и теми, кому было близко инакомыслие. А ещё в КГБ работали над тем, чтоб люди не засырали себе мозги книгами Оруэлла и Булгакова, Аксенова и Набокова, Пастернака и Солженицина. А то прочтут и всяким вольнодумством начнут заниматься. Кстати, КГБ занималось и борьбой с вольнодумством, но, видимо, не очень успешно, потому что СССР таки сдох. Но ведь тогда люди занимались творчеством, благодаря сотрудничеству с КГБ. Советские люди с воодушевлением и усердием писали анонимки и кляузы на соседей, друзей, знакомых, коллег и всех остальных. Вот это времена были! А сейчас с этим неплохо справляются анонимные телеграм-каналы. Но без души. Нет того творческого порыва у людей - писать доносы в КГБ. Отвыкли.

А какие лидеры были тогда? Один Сталин чего только стоит? Какую страну построил! Именно при нем появились ГУЛАГ и Беломорканал. Этим же гордиться можно? А как при нем расцвела наука и культура? На каждой "зоне" были профессора и актёры, академики и инженеры, поэты и писатели. Некоторых правда расстреляли, но как известно лес рубят - щепки летят. И таких щепок набралось с 1930 по 1953 год немало. Было 3 778 234 осуждённых политических и из них 786 098 приговорили к расстрелу. Но это же мелочи, да? Страну какую отгрохали. Правда, народ из неё бежал при первой возможности, но это они от непонимания своего счастья жития в СССР. Ведь СССР - это была страна счастья.

И вот, глядя на все выше перечисленное, не понятно, как можно не любить СССР - страну, которая все делала для того, чтоб каждый гражданин был мелким винтиком в общем механизме тоталитарного режима. Это же счастье жить всем вместе в такой стране. Пусть и в стране-бараке, но вместе. И мороженое же было вкусное, хоть и по 20 копеек, а все остальное было бесплатное. Но последнее не точно. Хотя люди считают именно так. Потому и скучают по СССР - стране, которая все делала для людей. Она даже сдохла, чтоб люди стали свободными и счастливыми. Но не всем это удалось. И теперь они с грустью говорят "Какую страну проср@ли!", тоскуют по всем прелестям СССР и ностальгируют по самому вкусному, на их взгляд, мороженому в стаканчиках, которое тоже было тогда в дефиците. А о чем будут тосковать сегодняшние дети, если в супермаркетах можно купить любое мороженое и даже Haagen-Dazs со вкусом солёной карамели. И вот, как можно не любить после всего этого СССР?

Борислав БЕРЕЗА