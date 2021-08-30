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Лікар назвав вакцину, що найефективніше захищає від "Дельти"

  7   0 30.08.2021, 16:03 | Новости, Общество
Лікар назвав вакцину, що найефективніше захищає від "Дельти"

Вакцини проти COVID-19 на основі інактивованого вірусу можуть виявитися найбільш ефективними проти нових штамів, в тому числі Дельта-штаму. До них належить вакцина CoronaVac виробництва SinoVac.

Таке припущення в ексклюзивному бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль. "У випадку з Moderna і Pfizer ми маємо антитіла тільки проти білка або частини білка, а тут ми маємо повний набір всіх пептидів", - пояснив він.

За словами медика, такі прогнози можна будувати "з обережною упевненістю". "На сьогоднішній день Moderna показала кращі результати. Але з обережною упевненістю я можу припускати, що вакцини типу SinoVac, засновані на вбитому вірусі, можуть виявитися ще більш ефективними", - сказав він.

Лікар також пояснив, чому коронавірусом можуть заражатися ті, хто був щеплений. За його словами, це залежить від ряду причин.

"Люди, які отримали щеплення від коронавірусу, можуть хворіти COVID-19, тому що з'явилися нові штами і тому що вакцини не захищають на 100%. Але не забувайте, що вони хворіють набагато легше, ніж нещеплені", - підкреслив він.

У цьому контексті медик повідомив, що серед щеплених громадян Ізраїлю у віці до 40 років немає хворих. Водночас людям похилого віку щеплення може врятувати життя. "Якщо у невакцинованої людини у віці 80 років шанс померти від коронавірусу становить 80%, то у вакцинованого він становить близько 5%", - сказав він.

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