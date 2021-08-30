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В мире удвоилось число людей с гипертонией, - ученые

  5   0 30.08.2021, 06:11 | Новости, Общество
В мире удвоилось число людей с гипертонией, - ученые

Многие не знают о своей болезни.

Ученые оценили распространенность болезни в разных странах и долю людей, которые получают ее лечение. Исследование показало, что количество больных гипертонией людей в мире до 2019 года удвоилось по сравнению с 1990 годом, передает 24 Канал.

Международная группа ученых проанализировала данные 1 201 обширного исследования о распространенности гипертонической болезни в 184 странах. От нее страдают до 626 миллионов женщин и 652 миллионов мужчин.

Почему увеличилось количество больных

Это увеличение произошло во многом благодаря росту численности населения и увеличению количества пожилых людей. В то же время судьба гипертоников среди людей 30 - 79 лет почти не изменилась - их остается около трети.

Изменилось распределение заболеваемости в мире: она снизилась в богатых странах, но увеличилась или изменилась, взамен в странах с низким и средним уровнем доходом.

1. Меньше всего гипертоников оказалось в Канаде и Перу (менее четверти взрослого населения).

2. Наибольшее количество мужчин с высоким артериальным давлением оказалось в Аргентине и Таджикистане, женщин - в Парагвае и Тувалу (большая часть).

Проблемы лечения гипертонии

Несмотря на простоту диагностики и наличие сравнительно недорогих лекарств, в мире около половины людей с гипертонией (41% женщин и 51% мужчин) не знают о своей болезни, большая часть не получают лечения. В мире контроль артериального давления происходит только для одной из четырех женщин и одного из пяти мужчин.

Контроль артериального давления у гипертоников улучшился по сравнению с показателями 1990 года в большинстве стран. Он остался на прежнем уровне в некоторых бедных странах Африки, Океании и Азии. В них лечение получают меньше пятой части мужчин и менее 10% женщин с гипертонией.

Ученые пишут, что существует срочная потребность быстрого изменения подхода к снижению бремени гипертонии во всем мире.

Ранее исследователи посчитали, что только в 2019 году из-за высоких температур во всем мире умерли не менее 356 тысяч человек.

 

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