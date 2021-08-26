"Відчуй себе Українкою": міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" презентував проект, присвячений ролі жінки в українському суспільстві. ФОТО

Надзвичайний та Повноважний Посол, представниці міжнародних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, з Аргентини, В'єтнаму, Єгипту, Ірану, Марокко, Молдови, Нігерії, Палестини, Південно-Африканської Республіки та Словенії взяли участь у проекті "Відчуй себе Українкою", започаткованоиу міжнародним жіночим рухом "За сімейні цінності" спільно із міжнародним журналом "Fashion of Diplomacy in Ukraine" з нагоди Дня Прапора та 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міжнародного жіночого руху, інформує UAINFO.org.

Проект розпочався з виставки "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду", організованої міжнародним жіночим рухом "За сімейні цінності", Національним музеєм народної архітектури та побуту України в Національному музеї Тараса Шевченка.

Презентація автентичного жіночого одягу з різних регіонів України, майстер-класи з автентичних українських промислів: прядіння, ткацтво, вишивання, бісероплетіння, в'язання вінків та жіночих головних уборів, приміряння українських вінків під супровід архаїчного співу - все це дало змогу представницям міжнародного дипломатичного корпусу відчути колорит української культури, пізнати українські традиції та нашу історію.

Наталія Федорчук

"І захід, і виставка - передають і діляться теплом українських жіночих рук, щирістю української душі. Українська жінка споконвіку є Берегинею своєї сім'ї, культури, традицій, мови і досвіду попередніх поколінь. Вона дарує життя і цим дарунком продовжує рід. Поєднавши автентику і сучасність, ми лише ще раз показали міцний духовний і культурний зв'язок між поколіннями українок", - говорить Наталія Федорчук, голова жіночого руху "За сімейні цінності".

Протягом дня гостям було презентовано:

екскурсію експозицією, де представлено автентичний жіночий одяг різних регіонів України та майстер-клас із зав'язування хустки від кураторки виставки "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду", етнографа, завідувачки науковим відділом виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) Олени Громової;

презентацію художньої виставки Родини митців Теліженків: Олександри (Заслужений художник України), Миколи (Народний художник України) та Олесі (українська дизайнерка, член НСХУ), які працюють виключно над створенням сучасного мистецького продукту, втілюючи в ексклюзивних творах українську традицію, висвітлену через національні мотиви різних регіонів України;

презентацію колекцій із технологією української вишивки від всесвітньовідомих українських брендів: "MY SLEEPING GYPSY", "RENY M"та тих, хто робить лише перші кроки - студентів Державного професійно-технічного навчального закладу "Одеський професійний ліцей технологій та дизайну";

майстер-класи з автентичних українських промислів від: Української Асоціації майстрів ручної творчості (UAHA) за керівництвом голови Воропай Оксани, ГО спілки митців Одолень за керівництвом голови Оксани Парфус, українських майстринь: Залізняк Марії, Севастьянової Ніни, Сивокінь Аліниза та за творчого сприяння Академії мистецтв ім. П. Чубинського;

перформенс - можливість особисто приміряти українські вінки від майстрині Світлани Зброй та "Відчути себе Українкою"під акапельний супровід вишуканого українського гурту, учасниць XI сезону "Голос країни","Folk Ladies", що виконують музику в стиль electro-folk, де органічно поєднуються жіночі голоси, український фольклор, етнічний спів, народні інструменти та електронна музика;

виступ Лауреатів багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів хореографічного дитячого колективу сучасного танцю "Позитив"під керівництвом Богдани Гапонової.

Проект "Відчуй себе Українкою" присвячений ролі Жінки в соціокультурних процесах українського суспільства та її вагомому внеску в розвиток та становлення нашої нації.

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