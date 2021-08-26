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Свинцеву печатку XII століття знайшли у заповіднику "Межибіж" на Хмельниччині (фото, відео)

  12   0 26.08.2021, 14:04 | Новости, Общество

На Хмельниччині на території Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" археологи знайшли свинцеву печатку ХІІ ст.

Про це повідомляє Суспільне.Поділля.

«Ця печатка невелика, в руках її майже не видно. Вона нам розказує про те, що Великий Київський Князь Ярослав, а це середина XII століття, прислав грамоту до Меджибожа до тих князів, які тут були. Це вже знахідка п'ятої печатки. Саме завдяки археологічним дослідженням таких знахідок ми можемо довести, що Меджибіж існував не тільки в 1146 році, а ще й на 50 років раніше», - розповів директор заповідника Олег Погорілець.

Нещодавно віднайшли кістяки тварин, які наразі досліджують. Фото: Суспільне

Зазначається, що печатка виготовлена зі свинцю і на ній зображені святий Пантелеймон та Іван Хреститель.

 

За словами Погорільця, наразі археологи досліджують знахідку ХІІІ ст. Це кістки тварини, ймовірно, коня чи корови, які фахівці розчищають. Є версія, що саме ця тварина загинула під час штурму Меджибожа у 1255 році, коли його спалили.

«Тільки тут ми знайшли до 20 монет, 30 наконечників арбалету, сотні фрагментів кераміки різних періодів, залізних цвяшків, пружків, це десятками все. Зараз це все опрацьовується, робимо науковий звіт, а потім здаємо в інститут археології. Один екземпляр зберігається в нас, і вже потім ми можемо статті наукові писати», - додав директор заповідника.

Всі знахідки зможуть побачити відвідувачі заповідника під час екскурсій.

Суспільне.Поділля

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